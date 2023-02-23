Администрация Уфы опубликовала график уборки снега на ближайшие дни

Акцент сделан на расчистке обочин, парковочных карманов, радиусов на поворотах, прилегающих к остановкам территорий, что позволяет «открыть» и расширить полезное для проезда автомобилей пространство. Призываем горожан не оставлять свои машины вдоль дорог в ночное время, так как это создает препятствия механизированной уборке и снижает эффективность.

пресс-служба мэрии Уфы