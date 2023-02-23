Администрация Уфы опубликовала график уборки снега на ближайшие дни

В ночное время и ранним утром коммунальные службы продолжают расчищать улично-дорожную сеть по отдельному графику. Усиленную уборку коммунальщики проводят именно в данный период времени, чтобы днем не мешать потоку транспорта.
В ближайшие дни из-за расчитки улиц будет введено временное ограничение движение на некоторых участках дорог. Она пройдет по следующим улицам:
- Лесотехникума от ул. К. Абрамовой до ул. Менделеева – с 21:00 24 февраля по 07:00 25 февраля;
- Петропавловская от ул. Пархоменко до ул. Цюрупы – с 21:00 25 февраля по 07:00 26 февраля;
- Чернышевского от ул. Ленина до ул. Аксакова – с 21:00 26 февраля по 07:00 27 февраля;
- Кольцевая от ул. Мира до ул. Космонавтов – с 21:00 27 февраля по 07:00 28 февраля;
- Коммунаров от ул. Первомайская до ул. Кольцевая – с 21:00 28 февраля по 07:00 1 марта;
- Ю. Гагарина от ул. М. Рыльского до ул. М. Жукова – с 21:00 1 марта по 07:00 2 марта.
Городские службы просят жителей и гостей Уфы отнестись с пониманием и при планировании поездок учитывать данные перекрытия движения.
Фото: Мэрия Уфы.