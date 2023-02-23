В Башкирии проводили в последний путь погибшего в зоне СВО добровольца Руслана Ибрагимова

В Благовещенском районе прошла траурная церемония прощания с добровольцем батальона им. генерала Шаймуратова Русланом Ибрагимовым, погибшим в зоне проведения СВО. Об этом сообщил глава администрации Олег Голов.
О гибели Руслана Ибрагимова стало известно шестого февраля. За отвагу и самоотверженность, за решительные и смелые действия, совершенные при исполнении воинского долга, его наградили посмертно Орденом Мужества.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье, родным и друзьям Руслана Ибрагимова