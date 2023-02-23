В Уфе подорожает проезд в автобусном маршруте, соединяющем два микрорайона

В уфимском автобусном маршруте №167 «Уфимский ДОК – ЖК Цветы Башкирии» с 15 марта 2023 года увеличится стоимость проезда.
Обслуживающий данный маршрут перевозчик вынужден увеличить стоимость проезда в связи с повышением расходов на обновление и содержание автопарка компании.
По данным перевозчика, действующий тариф за 1 поездку в размере 33 рублей за наличный расчет и по банковской карте не покрывает эксплуатационные затраты. Расходы превышают стоимость проезда более, чем на 28,93 %.
Стоимость поездки при расчете банковской картой и наличными составит 35 рублей, а при оплате транспортной картой «Алга» - 30 рублей.