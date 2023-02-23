На трассе в Башкирии столкнулись встречные автомобили: есть пострадавшая

Вчера, 22 февраля, в Стерлитамакском районе Башкирии столкнулись встречные автомобили BMW 530 и Lada Kalina. ДТП произошло на 14 километре дороги Стерлитамак - Стерлибашево, рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

За рулем иномарки находился 22-летний житель Миякинского района, а отчественной легковушкой управлял 22-летний житель Салавата. Известно, что ДТП произошло в условиях непогоды.

В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка "Калины". Ее госпитализировали с различными травмами.