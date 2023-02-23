«Вышли один против трех»: Герой России из Башкирии рассказал, как танкисты противостояли противнику

Вышли один против трех. Получилось так, что я занял на горе удобную позицию, где была маленькая лесопосадка. Противник наступал, сначала шла техника, потом пехота. С этого рубежа мы уничтожили первый танк, потом начали перекатываться и уже в ходе движения уничтожили два остальных танка. Танки у них слабые, мне хватает буквально трех выстрелов, чтобы у них оторвалась башня. Танкисты Вооруженных Сил Российской Федерации настолько профессиональные, что нам не важно, кто будет противником и сколько его будет. Мы его уничтожим!

Степан Белов, Герой России