«Вышли один против трех»: Герой России из Башкирии рассказал, как танкисты противостояли противнику

Начальник штаба танкового батальона, Герой России Степан Белов из Октябрьского рассказал, как под его командованием российским танкистам удалось противостоять превосходящим силам противника. Видео опубликовано в ТГ-канале Минобороны РФ.
Степан рассказал, что с начала специальной военной операции его экипаж уничтожил 10 легкобронированных целей (техника, на которой перевозится вооружение), 4 БМП, 16 танков и 200 человек личного состава. В ходе одного из боев его танк противостоял одновременно трем танкам противника и одержал победу, уничтожив их.