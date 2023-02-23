«Вышли один против трех»: Герой России из Башкирии рассказал, как танкисты противостояли противнику

Начальник штаба танкового батальона, Герой России Степан Белов из Октябрьского рассказал, как под его командованием российским танкистам удалось противостоять превосходящим силам противника. Видео опубликовано в ТГ-канале Минобороны РФ.

Степан рассказал, что с начала специальной военной операции его экипаж уничтожил 10 легкобронированных целей (техника, на которой перевозится вооружение), 4 БМП, 16 танков и 200 человек личного состава. В ходе одного из боев его танк противостоял одновременно трем танкам противника и одержал победу, уничтожив их.

Фото №1 - «Вышли один против трех»: Герой России из Башкирии рассказал, как танкисты противостояли противнику

Вышли один против трех. Получилось так, что я занял на горе удобную позицию, где была маленькая лесопосадка. Противник наступал, сначала шла техника, потом пехота. С этого рубежа мы уничтожили первый танк, потом начали перекатываться и уже в ходе движения уничтожили два остальных танка. Танки у них слабые, мне хватает буквально трех выстрелов, чтобы у них оторвалась башня. Танкисты Вооруженных Сил Российской Федерации настолько профессиональные, что нам не важно, кто будет противником и сколько его будет. Мы его уничтожим!

Степан Белов, Герой России
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