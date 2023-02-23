В Уфе откроется Центр ментального здоровья для детей

В башкирской столице открывается Центр ментального здоровья для детей с расстройствами аутистического спектра. Центр будет оказывать комплекс уникальных медицинских услуг в режиме одного окна. Как отмечает заместитель министра здравоохранения Татьяна Саубанова, дети с аутизмом и их родители смогут получить психологическую и реабилитационную помощь, пройти необходимые обследования и процедуры.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, помощь смогут получить родители особенных детей. Они научатся помогать ребятам в образовательном процессе, а также получат необходимые навыки воспитания и максимально адаптируются к жизни в социуме.

В Минздраве рассказали, что организация будет нести лечебно-диагностическую, организационно-методическую и образовательную функции. Для работы объединятся две крупные региональные медицинские организации – Республиканская психиатрическая больница и психотерапевтический центр. Медучреждение будет принимать пациентов по адресу Уфа, ул. Зорге, 73/3.