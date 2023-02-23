В Башкирии парень погиб в ДТП из-за тюбинга

В Бирском районе Башкирии молодой человек погиб в ДТП. Причиной стал тюбинг, на котором парень катался.
Трагедия случилось в деревне Суслово. 21-летний парень вместе с друзьями решили устроить опасный для жизни и здоровья аттракцион. Привязав гибкой сцепкой тюбинг к отечественному автомобилю "ВАЗ-21112", друзья выехали на дорогу.
Водитель автомобиля допустил занос тюбинга, в результате чего "ватрушка" выехала на встречную полосу, где встретилась с Lada Granta. Из-за полученных травм молодой человек скончался. В настоящее время уточняются подробности ДТП. В дальнейшем будет дана юридическая оценка действиям водителя "ВАЗ-21112".