В Башкирии парень погиб в ДТП из-за тюбинга

В Бирском районе Башкирии молодой человек погиб в ДТП. Причиной стал тюбинг, на котором парень катался.

Трагедия случилось в деревне Суслово. 21-летний парень вместе с друзьями решили устроить опасный для жизни и здоровья аттракцион. Привязав гибкой сцепкой тюбинг к отечественному автомобилю "ВАЗ-21112", друзья выехали на дорогу.