Радий Хабиров принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

Радий Хабиров поздравил с праздником всех, кто защищает и защищал Родину. Глава республики принял участие в памятных мероприятиях, которые прошли сегодня в Уфе. По словам руководителя региона, в этот день важно помнить о тех, кто  выполняет свой воинский долг на передовой. Радий Хабиров также вспомнил, как праздновал 23 Февраля, будучи солдатом Советской армии.

День защитника Отечества – всенародный праздник, который в первую очередь символизирует героическую историю армии и флота разных поколений. Где, как не в парке Победы, нагляднее всего видна эта нерушимая связь? Уже традиционно именно здесь начинаются памятные мероприятия. Радий Хабиров возложил цветы к мемориалу, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь.

Память о тех, кто не вернулся с полей сражений, почтили минутой молчания. В мероприятии приняли участие члены правительства и ветераны вооруженных сил. Они также возложили цветы к мемориалу труженикам тыла. Отдельно Радий Хабиров подошел к стеле, посвящённой землякам своей малой родины – героям из Ишимбайского района.

Еще одно памятное место – мемориал генералу Шаймуратову на Советской площади. Так совпало, что именно 23 февраля считается днем его гибели. К подножию композиции возложили траурный венок, а память легендарного комдива и всех, кто, как и он, защищал интересы страны, почтили минутой молчания.

23 Февраля – один из важнейших государственных праздников. Особенно во время специальной военной операции, в которой принимают участие много наших земляков. Это придаёт ему особое значение. В этот день мы прежде всего вспоминаем наших ветеранов. Сегодня мы находимся у мемориального комплекса, который открыли в память о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за Родину.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

Радий Хабиров вспомнил и армейские годы своей службы, когда так же торжественно отмечали этот праздник.

Всегда  в этот день давали повышенную норму масла, мы наедались всегда. Ну а если серьезно, то это обязательно торжественное построение, выступление командира войсковой части, у нас несколько войсковых частей в городке было. Ну и было время свободное, спортивные мероприятия проводились. Всегда это было торжественно. Сколько лет прошло, я до сих пор вспоминаю.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Имя Минигали Шаймуратова носит один из башкирских добровольческих батальонов, бойцы которого, наряду с военнослужащими батальона Доставалова и мобилизованными, также приняли участие в памятных мероприятиях.

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Я ехал и вспоминал тех ребят, которых уже не стало. Я преклоняю голову перед своими сослуживцами и считаю, что это их праздник.

Позывной «Лис»

У нас боевой батальон имени Доставалова. Уже семь месяцев на передовых линиях выполняет боевые задачи. Соприкосновение полностью с противником было и оборонные рубежи – мы все трудности полностью прошли, т.е. мы окрепли уже. Мы знаем, как воевать, и воюем лучше них даже. Наш башкирский дух не сломить.

Позывной «Боцман»

За последний год праздник 23 Февраля обрел особое значение. Ведь именно сейчас защитники Отечества помогают определять будущее страны. На смену героям прошлого пришли новые, чьи мужество и стойкость уже стали примером для будущих поколений.

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