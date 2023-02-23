Радий Хабиров принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

Радий Хабиров поздравил с праздником всех, кто защищает и защищал Родину. Глава республики принял участие в памятных мероприятиях, которые прошли сегодня в Уфе. По словам руководителя региона, в этот день важно помнить о тех, кто выполняет свой воинский долг на передовой. Радий Хабиров также вспомнил, как праздновал 23 Февраля, будучи солдатом Советской армии.

День защитника Отечества – всенародный праздник, который в первую очередь символизирует героическую историю армии и флота разных поколений. Где, как не в парке Победы, нагляднее всего видна эта нерушимая связь? Уже традиционно именно здесь начинаются памятные мероприятия. Радий Хабиров возложил цветы к мемориалу, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь.

Память о тех, кто не вернулся с полей сражений, почтили минутой молчания. В мероприятии приняли участие члены правительства и ветераны вооруженных сил. Они также возложили цветы к мемориалу труженикам тыла. Отдельно Радий Хабиров подошел к стеле, посвящённой землякам своей малой родины – героям из Ишимбайского района.

Еще одно памятное место – мемориал генералу Шаймуратову на Советской площади. Так совпало, что именно 23 февраля считается днем его гибели. К подножию композиции возложили траурный венок, а память легендарного комдива и всех, кто, как и он, защищал интересы страны, почтили минутой молчания.

23 Февраля – один из важнейших государственных праздников. Особенно во время специальной военной операции, в которой принимают участие много наших земляков. Это придаёт ему особое значение. В этот день мы прежде всего вспоминаем наших ветеранов. Сегодня мы находимся у мемориального комплекса, который открыли в память о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров вспомнил и армейские годы своей службы, когда так же торжественно отмечали этот праздник.

Всегда в этот день давали повышенную норму масла, мы наедались всегда. Ну а если серьезно, то это обязательно торжественное построение, выступление командира войсковой части, у нас несколько войсковых частей в городке было. Ну и было время свободное, спортивные мероприятия проводились. Всегда это было торжественно. Сколько лет прошло, я до сих пор вспоминаю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Имя Минигали Шаймуратова носит один из башкирских добровольческих батальонов, бойцы которого, наряду с военнослужащими батальона Доставалова и мобилизованными, также приняли участие в памятных мероприятиях.

Я ехал и вспоминал тех ребят, которых уже не стало. Я преклоняю голову перед своими сослуживцами и считаю, что это их праздник. Позывной «Лис»

У нас боевой батальон имени Доставалова. Уже семь месяцев на передовых линиях выполняет боевые задачи. Соприкосновение полностью с противником было и оборонные рубежи – мы все трудности полностью прошли, т.е. мы окрепли уже. Мы знаем, как воевать, и воюем лучше них даже. Наш башкирский дух не сломить. Позывной «Боцман»