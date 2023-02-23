Радий Хабиров принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

Радий Хабиров поздравил с праздником всех, кто защищает и защищал Родину. Глава республики принял участие в памятных мероприятиях, которые прошли сегодня в Уфе. По словам руководителя региона, в этот день важно помнить о тех, кто выполняет свой воинский долг на передовой. Радий Хабиров также вспомнил, как праздновал 23 Февраля, будучи солдатом Советской армии.
День защитника Отечества – всенародный праздник, который в первую очередь символизирует героическую историю армии и флота разных поколений. Где, как не в парке Победы, нагляднее всего видна эта нерушимая связь? Уже традиционно именно здесь начинаются памятные мероприятия. Радий Хабиров возложил цветы к мемориалу, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь.
Память о тех, кто не вернулся с полей сражений, почтили минутой молчания. В мероприятии приняли участие члены правительства и ветераны вооруженных сил. Они также возложили цветы к мемориалу труженикам тыла. Отдельно Радий Хабиров подошел к стеле, посвящённой землякам своей малой родины – героям из Ишимбайского района.
Еще одно памятное место – мемориал генералу Шаймуратову на Советской площади. Так совпало, что именно 23 февраля считается днем его гибели. К подножию композиции возложили траурный венок, а память легендарного комдива и всех, кто, как и он, защищал интересы страны, почтили минутой молчания.
Радий Хабиров вспомнил и армейские годы своей службы, когда так же торжественно отмечали этот праздник.
Имя Минигали Шаймуратова носит один из башкирских добровольческих батальонов, бойцы которого, наряду с военнослужащими батальона Доставалова и мобилизованными, также приняли участие в памятных мероприятиях.
За последний год праздник 23 Февраля обрел особое значение. Ведь именно сейчас защитники Отечества помогают определять будущее страны. На смену героям прошлого пришли новые, чьи мужество и стойкость уже стали примером для будущих поколений.