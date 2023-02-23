80 лет со дня гибели генерала Шаймуратова: на Донбассе почтили память легендарного комдива

Ровно 80 лет назад в битве за Донбасс героически погиб командир 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратов. Сегодня потомки генерала на месте его гибели отдают дань памяти башкирским кавалеристам.

Письмо шестилетнего мальчика из Уфы председатель Союза боевого братства республики лично зачитывает бойцу батальона имени Шаймуратова. С передовых позиций военнослужащие приехали забрать очередную партию гуманитарной помощи от земляков.

Данный гуманитарный конвой мы сформировали по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича, мы организовали для двух батальонов имени Доставалова и Шаймуратова. Основное – это, конечно же, техника, потому что техника имеет свойство ломаться, и мы постоянно привозим новую. Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Башкирским батальонам привезли ещё три бронированных «Урала». Машины не только высокой проходимости, но и многофункциональны. Они предназначены для использования в условиях реального боя, и для эвакуации раненных. А ещё квадрокоптеры, тепловизоры, рации и специальные антидронные ружья для борьбы с «птичками».

При направлении этого ружья на коптер, на БПЛА противника он считает частоты и высасывает из него энергию. После этого квадрокоптер противника, соответственно, приземляется. Позывной «Зверь», командир батальона им. Героя России Александра Доставалова

Спустя 80 лет после смерти Минигали Шаймуратова на месте его гибели уже потомки героя отдают дань памяти башкирским кавалеристам. Вместе со своим командиром вечный покой на Донбассе обрели павшие смертью храбрых боевые товарищи комдива. Делегация Башкортостана почтила память своих предков, духовные наставники башкирских батальонов прочитали молитвы.

Именно здесь со своими кавалеристами похоронен герой России Минигали Шаймуратов. Но даже за две тысячи километров от родного дома земляки не забывают о своих защитниках. Приезжают сюда, чтобы возложить цветы и поклониться. Чтят память о защитниках Донбасса и местные жители, которые содержат данный мемориал чистоте и порядке.

Для меня это важно тем, что мы должны сохранить историю для наших потомков, для молодежи. И если они будут чтить наших предков, значит, за ними будущее, они будут чтить свою Родину. Зинаида Надён, депутат Народного совета ЛНР

Мы с большим уважением к башкирам относимся за то, что они столько сделали, школу нашу обновили. Иван Ходосов, житель г. Петровское /ЛНР/

Братская республика помогла решить и другой насущный вопрос. Одной из главных проблем для жителей города Петровское была дорога, которая соединяет населенный пункт с трассой Луганск – Красный Луч. Этот участок длинной всего в 7-8 километров был в настолько плачевном состоянии, что преодолеть его можно было в лучшем случае за 30-40 минут. При этом многие машины ломались прямо на ходу. Благодаря помощи Башкортостана проблема решена, как и многие другие в подшефном Краснолучском районе.

У нас была тяжёлая ситуация, когда украинская армия обстреляла город Красный Луч, были повреждены как многоквартирные дома, так и социальные объекты. Исторически у нас была проблема с водоснабжением, поэтому в максимально короткие сроки были определены объекты, где была нужна экстренная помощь. Огромная спасибо руководителю Башкортостана Радию Фаритовичу за ту помощь, которая оказана жителям Красного Луча. В том числе и за гуманитарную помощь. Елена Костенко, заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики

Капитально отремонтированная по поручению главы нашей республики школа имени Минигали Шаймуратова стала основным местом проведения торжественного мероприятия, посвященного памяти комдива 112-й Башкавдивизии. В фойе установлен бюст генерала, отдельный кабинет выделен под музей башкирских кавалеристов. Многие экспонаты привезены из Башкортостана. С патриотическим концертом перед школьниками и учителями выступили артисты из нашей республики.

Я хочу сказать большое спасибо жителям Петровского, Штеровки за то, что они бережно относятся к нашим героям. Тимерьян Ражапов, председатель Союза ветеранов боевых действий Республики Башкортостан

Не только концертную программу, но и историческую экспозицию для школьников ЛНР организовала наша республика. И если передвижная выставка «Уроки Нюрнберга» башкирского Музея боевой славы была понятна в основном старшеклассникам, то смысл детских рисунков школьников Башкирии доступен каждому.

Они рассказывали о себе, о мире, о том, кем хотели бы стать. И, конечно, о дружбе. И узнав об этом, ученики школы имени Минигали Шаймуратова приготовили ответное слово. Мы планируем в ближайшее время открыть в Уфе выставку «Дети Донбасса – детям Башкортостана». И основная мысль этой выставки в том, что нужно дружить. Ильшат Утяев, директор Республиканского музея боевой славы