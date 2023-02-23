80 лет со дня гибели генерала Шаймуратова: на Донбассе почтили память легендарного комдива

Ровно 80 лет назад в битве за Донбасс героически погиб командир 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратов. Сегодня потомки генерала на месте его гибели отдают дань памяти башкирским кавалеристам.
Письмо шестилетнего мальчика из Уфы председатель Союза боевого братства республики лично зачитывает бойцу батальона имени Шаймуратова. С передовых позиций военнослужащие приехали забрать очередную партию гуманитарной помощи от земляков.
Башкирским батальонам привезли ещё три бронированных «Урала». Машины не только высокой проходимости, но и многофункциональны. Они предназначены для использования в условиях реального боя, и для эвакуации раненных. А ещё квадрокоптеры, тепловизоры, рации и специальные антидронные ружья для борьбы с «птичками».
Спустя 80 лет после смерти Минигали Шаймуратова на месте его гибели уже потомки героя отдают дань памяти башкирским кавалеристам. Вместе со своим командиром вечный покой на Донбассе обрели павшие смертью храбрых боевые товарищи комдива. Делегация Башкортостана почтила память своих предков, духовные наставники башкирских батальонов прочитали молитвы.
Именно здесь со своими кавалеристами похоронен герой России Минигали Шаймуратов. Но даже за две тысячи километров от родного дома земляки не забывают о своих защитниках. Приезжают сюда, чтобы возложить цветы и поклониться. Чтят память о защитниках Донбасса и местные жители, которые содержат данный мемориал чистоте и порядке.
Братская республика помогла решить и другой насущный вопрос. Одной из главных проблем для жителей города Петровское была дорога, которая соединяет населенный пункт с трассой Луганск – Красный Луч. Этот участок длинной всего в 7-8 километров был в настолько плачевном состоянии, что преодолеть его можно было в лучшем случае за 30-40 минут. При этом многие машины ломались прямо на ходу. Благодаря помощи Башкортостана проблема решена, как и многие другие в подшефном Краснолучском районе.
Капитально отремонтированная по поручению главы нашей республики школа имени Минигали Шаймуратова стала основным местом проведения торжественного мероприятия, посвященного памяти комдива 112-й Башкавдивизии. В фойе установлен бюст генерала, отдельный кабинет выделен под музей башкирских кавалеристов. Многие экспонаты привезены из Башкортостана. С патриотическим концертом перед школьниками и учителями выступили артисты из нашей республики.
Не только концертную программу, но и историческую экспозицию для школьников ЛНР организовала наша республика. И если передвижная выставка «Уроки Нюрнберга» башкирского Музея боевой славы была понятна в основном старшеклассникам, то смысл детских рисунков школьников Башкирии доступен каждому.
Дружба между двумя республиками длится уже долгое время и крепнет год от года. А общая память о генерале Шаймуратове делает эту связь лишь сильнее.