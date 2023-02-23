Радий Хабиров посетил площадку будущего межвузовского кампуса

Сегодня руководитель региона проинспектировал ход работ на площадке студенческого кампуса, который возводят в Уфе в рамках создания Евразийского НОЦ мирового уровня. В 2023 году планируют сдать первую очередь объекта, включающую в себя IQ-парк. Глава республики рассказал, какие помещения в нем будут размещены. 

Вторая очередь – центральное ядро кампуса – будет занимать более 110 тысяч квадратных метров. Её завершат к 2026 году.  Евразийский научно-образовательный  центр будет включать  жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Проект реконструкции уже готов, документы находятся в Главгосэкспертизе России.

Это будет студенческая и творческая зона для молодёжи. На этажах будут располагаться помещения Уфимского университета науки и технологий, Башкирского государственного медицинского университета и Уфимский государственного нефтяного технического университета. Всё это мы делаем для наших студентов. Здесь будут стартапы, коворкинги, современная среда для научной активности и творчества. Подчёркиваю, закончить первую очередь мы должны в этом году. Параллельно начнём проектировать основную часть кампуса.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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