Радий Хабиров посетил площадку будущего межвузовского кампуса

Сегодня руководитель региона проинспектировал ход работ на площадке студенческого кампуса, который возводят в Уфе в рамках создания Евразийского НОЦ мирового уровня. В 2023 году планируют сдать первую очередь объекта, включающую в себя IQ-парк. Глава республики рассказал, какие помещения в нем будут размещены.
Вторая очередь – центральное ядро кампуса – будет занимать более 110 тысяч квадратных метров. Её завершат к 2026 году. Евразийский научно-образовательный центр будет включать жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Проект реконструкции уже готов, документы находятся в Главгосэкспертизе России.