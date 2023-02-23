Радий Хабиров посетил площадку будущего межвузовского кампуса

Это будет студенческая и творческая зона для молодёжи. На этажах будут располагаться помещения Уфимского университета науки и технологий, Башкирского государственного медицинского университета и Уфимский государственного нефтяного технического университета. Всё это мы делаем для наших студентов. Здесь будут стартапы, коворкинги, современная среда для научной активности и творчества. Подчёркиваю, закончить первую очередь мы должны в этом году. Параллельно начнём проектировать основную часть кампуса.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан