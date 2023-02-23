В Уфе прошло первенство Башкирии по рукопашному бою среди юношей и девушек

В Уфе прошло первенство республики по рукопашному бою среди юношей и девушек до 13 и до 15 лет. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов. Призёры турнира отобрались на первенство Приволжского федерального округа, которое традиционно, уже в тринадцатый раз, пройдёт в Уфе на стадионе «Динамо».

18 марта в Ишимбае турнир, посвященный генералу Нигамедзянову. Есть база, есть движение, на ней мы можем говорить, что этот вид спорта из прикладных видов спорта перешел в массы.

Александр Работяев, председатель Федерации рукопашного боя Республики Башкортостан

В общекомандном зачёте первое место заняли представители спортклуба «Сапсан» из Учалов. Серебро осталось за «Куполом» из Давлеканово. Бронзу завоевали представители «Динамо» из Уфы. Также на соревнованиях наградили спортсменов, которые приехали с недавнего чемпионата России из Ставрополя с медалями. Бронзу взяли три спортсмена из Башкортостана – Олег Тагиров, Артур Гатауллин и Регина Мамедова.

Сейчас будет очень много соревнований, я также выступаю по тайскому боксу, кикбоксингу, борьбе, грэпплингу. Сейчас планы грандиозные, про них не буду говорить, но на соревнованиях, дай бог, будет хорошо.

Регина Мамедова, бронзовый призёр чемпионата России по рукопашному бою
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