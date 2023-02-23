В Уфе прошло первенство Башкирии по рукопашному бою среди юношей и девушек

В Уфе прошло первенство республики по рукопашному бою среди юношей и девушек до 13 и до 15 лет. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов. Призёры турнира отобрались на первенство Приволжского федерального округа, которое традиционно, уже в тринадцатый раз, пройдёт в Уфе на стадионе «Динамо».