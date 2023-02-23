В Уфе прошло первенство Башкирии по рукопашному бою среди юношей и девушек

В Уфе прошло первенство республики по рукопашному бою среди юношей и девушек до 13 и до 15 лет. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов. Призёры турнира отобрались на первенство Приволжского федерального округа, которое традиционно, уже в тринадцатый раз, пройдёт в Уфе на стадионе «Динамо».
В общекомандном зачёте первое место заняли представители спортклуба «Сапсан» из Учалов. Серебро осталось за «Куполом» из Давлеканово. Бронзу завоевали представители «Динамо» из Уфы. Также на соревнованиях наградили спортсменов, которые приехали с недавнего чемпионата России из Ставрополя с медалями. Бронзу взяли три спортсмена из Башкортостана – Олег Тагиров, Артур Гатауллин и Регина Мамедова.