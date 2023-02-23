В Башкирии прошло первенство России по горнолыжному спорту среди юношей и девушек

В белорецком «Мраткино» прошло первенство России по горнолыжному спорту среди девушек и юношей до 16 лет. В соревнованиях приняли участие около 200 горнолыжников из 26 регионов страны, а также из Казахстана.

Всего разыграли 11 комплектов медалей в шести дисциплинах, у представителей Башкортостана – четыре бронзы. В финальный день состоялись командные соревнования в дисциплине «Параллельный слалом». Сборная Башкортостана добралась до малого финала, где совсем немного по времени уступила горнолыжникам Московской области. Победу в командных соревнованиях одержали представители Красноярского края.