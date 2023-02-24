Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Башкирии с тюбингом, где погиб 21-летний парень

Прокуратура РБ взяла на личный контроль расследование смертельного ДТП, которое произошло в Бирском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Башкирии с тюбингом, где погиб 21-летний парень

Вчера, 23 февраля, в деревне Суслово 21-летний парень решил прокатиться на тюбинге, который был привязан тросом к "Ладе" двенадцатой модели. В какой-то момент тюбинг вылетел на встречку, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Lada Granta. Юноша получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

На место происшествия немедленно выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев, который будет лично контролировать действия дорожных полицейских.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений.

пресс-служба прокуратуры РБ
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