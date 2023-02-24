Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Башкирии с тюбингом, где погиб 21-летний парень

Прокуратура РБ взяла на личный контроль расследование смертельного ДТП, которое произошло в Бирском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вчера, 23 февраля, в деревне Суслово 21-летний парень решил прокатиться на тюбинге, который был привязан тросом к "Ладе" двенадцатой модели. В какой-то момент тюбинг вылетел на встречку, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Lada Granta. Юноша получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.