В Башкирии пожилой мужчина погиб в пожаре

Сегодня, 24 февраля, в Миякинском районе Башкирии произошел пожар в бревенчатом доме. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 7:06, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Фото №1 - В Башкирии пожилой мужчина погиб в пожаре

Возгорание произошло в селе Киргиз-Мияки в жилом доме по улице Восточной. Пожарные справились с огнём за 15 минут.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины 1958 года рождения, предположительно хозяина дома.

Сейчас специалисты выясняют причину пожара, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС по РБ.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти