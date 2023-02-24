В Башкирии пожилой мужчина погиб в пожаре

Сегодня, 24 февраля, в Миякинском районе Башкирии произошел пожар в бревенчатом доме. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 7:06, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Возгорание произошло в селе Киргиз-Мияки в жилом доме по улице Восточной. Пожарные справились с огнём за 15 минут.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины 1958 года рождения, предположительно хозяина дома.
Сейчас специалисты выясняют причину пожара, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.