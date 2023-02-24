Появились подробности гибели во время катания на тюбинге юноши в Башкирии

В региональной ГИБДД рассказали подробности ДТП с тюбингом в Бирском районе Башкирии, где погиб 22-летний парень.
Напомним, трагедия произошла вчера, 23 февраля, в деревне Суслово. Погибший приехал на выходные на дачу. Со своим 20-летним другом он решил покататься по селу, прицепив тросом тюбинг к машине.
Известно, что шофер «одиннадцатой» имеет стаж вождения менее двух лет. Во время поездки тюбинг на скорости выбросило на встречную полосу – прямо под колеса Lada Granta. Молодой человек из-за удара получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.
На место происшествия прибыл Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев, который лично контролировал действия сотрудников ГИБДД. Прокуратура республики взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.