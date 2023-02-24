Появились подробности гибели во время катания на тюбинге юноши в Башкирии

Известно, что шофер «одиннадцатой» имеет стаж вождения менее двух лет. Во время поездки тюбинг на скорости выбросило на встречную полосу – прямо под колеса Lada Granta. Молодой человек из-за удара получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.