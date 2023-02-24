В Башкирии простились с рядовым Ильдаром Нигматуллиным, погибшим в зоне СВО

В Стерлитамакском районе проводили в последний путь рядового Ильдара Нигматуллина, погибшего в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в администрации Рощинского сельсовета.
Чиновники подчеркнули, что погибший военнослужащий защищал интересы страны, с честью выполнял воинский долг и был настоящим патриотом своей Родины.
Знакомая Ильдара Нигматуллина рассказала, что он служил по контракту с 26 июня 2022 года. С ее слов, военнослужащий никогда не жаловался и всегда говорил, что все хорошо. В сентябре мужчина перестал выходить на связь, так как отправился на передовую.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования, семье, родным и друзьям Ильдара Нигматуллина