В Башкирии простились с рядовым Ильдаром Нигматуллиным, погибшим в зоне СВО

Знакомая Ильдара Нигматуллина рассказала, что он служил по контракту с 26 июня 2022 года. С ее слов, военнослужащий никогда не жаловался и всегда говорил, что все хорошо. В сентябре мужчина перестал выходить на связь, так как отправился на передовую.