В Башкирии простились с рядовым Ильдаром Нигматуллиным, погибшим в зоне СВО

В Стерлитамакском районе проводили в последний путь рядового Ильдара Нигматуллина, погибшего в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в администрации Рощинского сельсовета.

Фото №1 - В Башкирии простились с рядовым Ильдаром Нигматуллиным, погибшим в зоне СВО

Чиновники подчеркнули, что погибший военнослужащий защищал интересы страны, с честью выполнял воинский долг и был настоящим патриотом своей Родины.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Память об Ильдаре Шакиряновиче никогда не угаснет в наших сердцах.

Рощинский сельсовет

Знакомая Ильдара Нигматуллина рассказала, что он служил по контракту с 26 июня 2022 года. С ее слов, военнослужащий никогда не жаловался и всегда говорил, что все хорошо. В сентябре мужчина перестал выходить на связь, так как отправился на передовую.

Наш Ильдар не сбежал, не сдался, бился до конца. Я считаю, это настоящий мужской поступок, который достоин уважения! А Нигматуллин Ильдар, наш земляк, сосед – навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах.

Фидания Кинзебулатова, знакомая

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования, семье, родным и друзьям Ильдара Нигматуллина

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