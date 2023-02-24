В Башкирии похоронили Максима Санбашева, который погиб в ходе СВО
Вчера, 23 февраля, в Агидели проводили в последний путь Максима Санбашева, погибшего в зоне проведения СВО. У него остались две дочери. Об этом сообщил мэр города Фанис Гильванов.
Сити-менеджер Агидели выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Сегодня, 23 февраля, наш город испытывает особенно тяжелые минуты... Мы сегодня проводили в последний путь нашего земляка, уважаемого друзьями, любимого отца двоих дочерей, горячо любимого сына матери, героически погибшего на СВО защитника Родины Максима Санбашева. Горечь утраты тяжела. Искренне соболезную родителям, семье и близким Максима Саетовича! Память о нем навсегда останется в наших сердцах! Вечная память Герою!