В Башкирии похоронили Максима Санбашева, который погиб в ходе СВО

Сегодня, 23 февраля, наш город испытывает особенно тяжелые минуты... Мы сегодня проводили в последний путь нашего земляка, уважаемого друзьями, любимого отца двоих дочерей, горячо любимого сына матери, героически погибшего на СВО защитника Родины Максима Санбашева. Горечь утраты тяжела. Искренне соболезную родителям, семье и близким Максима Саетовича! Память о нем навсегда останется в наших сердцах! Вечная память Герою!

Фанис Гильванов, мэр Агидели