В Уфе из окна 10 этажа выпала женщина

В башкирской столице молодая женщина выпала из окна многоэтажки и осталась жива. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

Происшествие случилось 23 февраля по улице Бородинской. Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение человека в снег. Высота, с которой упала женщина, составляет 10 этажей.

После падения из подъезда выбежали несколько мужчин и вытащили пострадавшую из сугроба. Позднее Минздрав республики сообщил, что состояние женщины тяжелое, но она жива и находится в реанимации. У пострадавшей повреждения внутренних органов, множественные переломы и ушибы.