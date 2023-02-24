В Башкирии 25 февраля ожидается ухудшение погодных условий и снижение видимости

25 февраля в республике прогнозируется ухудшение погодных условий. По информации МЧС Башкирии, ожидаются сильные осадки и морозы.
По прогнозам, в регионе будет облачная погода с прояснениями, снегопады, а в некоторых районах – метели. Ветер ожидается юго-западный 7-12 метров в секунду, местами – порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью прогнозируется -14,-19°, при прояснениях до -24°. Днем станет значительно теплее – -4,-9°. Согласно прогнозам, на дорогах образуется гололедица, снежные заносы и накаты. Ожидается ухудшение видимости до 500 метров.