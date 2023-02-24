В Башкирии после пожара были обнаружены фрагменты тела

24 февраля в деревне Кляшево Чишминского района после тушения пожара были обнаружены фрагменты человеческого тела. О найденном трупе человека сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Трагедия случилась по улице Городская, где возник пожар в частном доме. Сотрудники экстренных служб смогли за полчаса справиться с огнем.
В ходе разбора сгоревших конструкций были обнаружены обгоревшие фрагменты тела, предположительно принадлежавшие 57-летнему мужчине. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, дознаватель МЧС. Также устанавливается причина возгорания.