В Бирске газовики проводят профилактические рейды

В Бирске сотрудники газовой службы пошли по домам. Внеплановые визиты газовики проводят в качестве профилактики, чтобы предотвратить возможные трагедии. В этот раз выявили нарушения в работе вентиляционных каналов в 122 домах. Чтобы избежать отравлений и взрывов, жителям установили приточные клапаны, в домах почистили или заменили дымоходы.
Новый элемент интерьера – решение не дизайнерское, а жизненно важное. Это одно из условий, чтобы поддерживать правильную тягу в дымовом или вентиляционном канале. Систему обновили недавно – была неисправна. В доме заменили дымовой канал, а также установили приточный клапан. Он должен быть открыт, чтобы пускать воздух в помещение, когда закрыты все окна. Пока велись работы, почти месяц жители не могли пользоваться газом. Изначально нарушение выявили специалисты газовой службы во время профилактической проверки.
Всего 112 таких домов было в Бирском районе. Многие на непосредственном управлении собственниками и без обслуживающих организаций. Теперь жители заключили договор, за их безопасность отвечают специалисты. Так, исполнители уже проверяли герметичность канала. Пускали цветной дым – утечку выявили почти во всех квартирах. Процедура на первый взгляд весёлая, но, по сути, означает, что в доме легко могла произойти трагедия.