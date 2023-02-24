В Бирске газовики проводят профилактические рейды

В Бирске сотрудники газовой службы пошли по домам. Внеплановые визиты газовики проводят в качестве профилактики, чтобы предотвратить возможные трагедии. В этот раз выявили нарушения в работе вентиляционных каналов в 122 домах. Чтобы избежать отравлений и взрывов, жителям установили приточные клапаны, в домах почистили или заменили дымоходы.

Новый элемент интерьера – решение не дизайнерское, а жизненно важное. Это одно из условий, чтобы поддерживать правильную тягу в дымовом или вентиляционном канале. Систему обновили недавно – была неисправна. В доме заменили дымовой канал, а также установили приточный клапан. Он должен быть открыт, чтобы пускать воздух в помещение, когда закрыты все окна. Пока велись работы, почти месяц жители не могли пользоваться газом. Изначально нарушение выявили специалисты газовой службы во время профилактической проверки.