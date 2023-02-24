В Архангельском районе провели зимний сабантуй в рамках конкурса «Трезвое село»

Праздник традиционных игр и различных видов этноспорта организовали в Абзаново. Сюда приехали состязаться в выносливости команды из Липовки, Узунларово, Ирныкшей и соседней деревни Куллярово Кармаскалинского района.

Именно пастилу из калины считает секретом своего долголетия 84-летняя Ляля Файзуллина. Она угощает полезным лакомством своих односельчан на зимнем сабантуе. Жительница села Абзаново Архангельского района в свободное время делает национальные нагрудники. Учительница по образованию, узнав о том, что в деревне собираются организовать фестиваль зимних забав, сразу же согласилась принять участие.

А местная кукольница Гюзель Кильмухаметова принесла тряпичные изделия. Она создает и парные национальные игрушки. Занялась этим делом в ноябре прошлого года и уже набила руку – в неделю получается восемь фигурок.

Сначала – разминка перед стартом, а после и сами соревнования. Состязаться в выносливости с абзановцами приехали команды из сел Липовка, Узунларово, Ирныкши и соседней деревни Куллярово Кармаскалинского района. Важная составляющая праздника – возрождение традиционных игр и различных видов этноспорта. Участники с азартом бегали с коромыслами и яйцом в ложке, на лыжах и ватрушках. Стреляли из лука и бросали сукмар.

Почетный гражданин Архангельского района, заслуженный учитель Башкортостана, отличник образования Российской Федерации, автор книги «Знатные земляки» Насия Юсупова пришла поддержать односельчан. Ветеран образования, имеющая 47 лет трудового стажа, является примером для земляков. Она была директором школы, работала в редакции районной газеты «Инзер». Сейчас женщина занимается скандинавской ходьбой и гимнастикой. Насия Хамидулловна убеждена, что трезвость – залог будущего села.