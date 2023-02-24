«Салават Юлаев» одержал выездную победу над «Сибирью»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал выездную победу над «Сибирью» в предпоследнем матче регулярного чемпионата. Уфимская команда открыла счёт на 16-й секунде встречи, это сделал Николай Кулемин.

Через несколько минут вторую шайбу забил Данил Башкиров. Закрепил преимущество уфимской команды Александр Хмелевский уже во втором периоде. Сибиряки сумели ответить лишь одной шайбой, её на свой счет записал Антон Назаревич.