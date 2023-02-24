В Уфе прошел финал городского хоккейного турнира среди детских и подростковых команд

Это соревнования не профессиональных спортсменов, а любителей, обычных юношей со двора. Впервые «Дворовая лига» была реализована в 2013 году. Автором проекта является депутат Павел Васильев.
В отборочном этапе приняли участие более 400 детей в двух возрастных группах: 10-12 лет и 13-14 лет. Цель соревнований – повысить интерес к здоровому образу жизни у детей, подростков и членов их семей.
В финал прошли лучшие дворовые команды, борьба разгорелась как на профессиональном льду, даже были приглашенные хоккейные комментаторы телеканала БСТ – Азамат Муратов и Рамиль Юлдашев. Проект «Дворовая лига» реализуется на грант главы города Уфа.