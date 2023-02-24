В Уфе прошел финал городского хоккейного турнира среди детских и подростковых команд

Это соревнования  не профессиональных спортсменов, а любителей, обычных юношей со двора. Впервые  «Дворовая лига» была реализована в 2013 году. Автором проекта является депутат Павел Васильев.

В отборочном этапе приняли участие более 400 детей в двух возрастных группах: 10-12 лет  и 13-14 лет.  Цель соревнований – повысить интерес к здоровому образу жизни у детей, подростков и членов их семей.

В финал прошли лучшие дворовые команды, борьба разгорелась как на профессиональном льду, даже были приглашенные хоккейные комментаторы телеканала БСТ – Азамат Муратов и Рамиль Юлдашев. Проект «Дворовая лига» реализуется на грант главы города Уфа.

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