В Башкирии в ночном пожаре в частном доме погиб пенсионер

В Башкирии ночью, примерно в 4:13, произошел пожар в частном доме, расположенном на ул. Пролетарской в Белорецке. Причины пожара устанавливаются.

На данный момент из сообщения ГУ МЧС по Башкирии известно, что сообщение о пожаре поступило поздно. К прибытию пожарных служб уже наблюдалось открытое горение внутри бревенчатого дома, обшитого кирпичом.

В течение 40 минут возгорание удалось потушить. В ходе работы в доме было обнаружено тело погибшего 1943 года рождения. На месте происшествия работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.