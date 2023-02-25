В Уфе продолжается строительство Центра детской гематологии и онкологии

В Уфе в рамках национального проекта «Здравоохранение» продолжается строительство Центра детской гематологии и онкологии. Он будет располагаться на территории существующей Детской клинической больницы.

На сайте Нацпроектов России отметили, что в новом медицинском учреждении будут оказывать все виды онкологической помощи для детей. Здесь будут размещены отделения гематологии, иммунологии, онкологии. Также будет обустроен дневной стационар, появятся операционный блок, отделение пересадки костного мозг и другое.

На данный момент идет проработка вопроса внутренней логистики для пациентов и посетителей. Также каждую неделю проводятся совещания, на них обсуждают вопросы, начиная от отделки помещений и заканчивая размещением электрики, учитывая будущую установку оборудования.