Житель Уфы убил бывшую девушку и ее нового друга, а затем устроил смертельное ДТП

В Башкирии произошло двойное убийство, его совершил 22-летний житель Уфы. Следственный комитет республики устанавливает все обстоятельства.

Фото №1 - Житель Уфы убил бывшую девушку и ее нового друга, а затем устроил смертельное ДТП

По данным пресс-службы СУ СК России по РБ, вечером 24 февраля уфимец в селе Киргиз-Мияки на почве ревности нанес ножевые ранения бывшей девушке, которой было 16 лет, и ее новому другу, 20-летнему молодому человеку. Оба потерпевших скончались.

После этого подозреваемый взял автомобиль отца и скрылся, позднее он пересел на свое авто – ВАЗ 2114. На нем молодой мужчина направился в Уфу, но по пути выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП водитель «Лады» погиб. Пассажир и подозреваемый были госпитализированы с травмами.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый находится в больнице, после стабилизации его состояния с ним будут проведены следственные действия и решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту ДТП органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, которое также будет передано в Альшеевский межрайонный следственный отдел для дальнейшего расследования.

Пресс-служба СУ СК России по РБ

Фото: пресс-служба СУ СК России по РБ

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