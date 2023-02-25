Житель Уфы убил бывшую девушку и ее нового друга, а затем устроил смертельное ДТП

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый находится в больнице, после стабилизации его состояния с ним будут проведены следственные действия и решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту ДТП органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, которое также будет передано в Альшеевский межрайонный следственный отдел для дальнейшего расследования.

Пресс-служба СУ СК России по РБ