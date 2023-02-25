Житель Уфы убил бывшую девушку и ее нового друга, а затем устроил смертельное ДТП

В Башкирии произошло двойное убийство, его совершил 22-летний житель Уфы. Следственный комитет республики устанавливает все обстоятельства.
По данным пресс-службы СУ СК России по РБ, вечером 24 февраля уфимец в селе Киргиз-Мияки на почве ревности нанес ножевые ранения бывшей девушке, которой было 16 лет, и ее новому другу, 20-летнему молодому человеку. Оба потерпевших скончались.
После этого подозреваемый взял автомобиль отца и скрылся, позднее он пересел на свое авто – ВАЗ 2114. На нем молодой мужчина направился в Уфу, но по пути выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП водитель «Лады» погиб. Пассажир и подозреваемый были госпитализированы с травмами.
Фото: пресс-служба СУ СК России по РБ