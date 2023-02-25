В Нефтекамске водитель, виновный в ДТП с пострадавшим, отказался от освидетельствования

В Нефтекамске прошлой ночью произошло ДТП с пострадавшим. Совершено оно было на пересечении ул. Карцева и ул. М. Ахмадеева.

В ГИБДД по Башкирии сообщают, что, по предварительным данным, 32-летний водитель, находящийся за рулем автомобиля «Рено Клио», не уступил дорогу отечественному авто «Лада Приора», которым управлял 27-летний гражданин.

В результате столкновения водитель «Лады» был доставлен в реанимацию. Водитель иномарки отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. По данному факту составлен административный протокол, ведется разбирательство.