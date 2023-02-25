В Уфе к 2025 году планируют отремонтировать Шакшинский мост

В Уфе к концу февраля 2025 года планируется провести ремонт Шакшинского моста. Сегодня по мосту каждый день проезжают десятки тысяч транспортных средств.
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений объявило аукцион по выбору подрядчика. Начальная стоимость проекта составляет более 2 миллиардов рублей. Финансирование работ возможно в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», то есть большая часть денег будет выделена из федерального бюджета.
Согласно проекту, мост протяженностью 440 метров планируют отремонтировать, учитывая множество обращений, поступивших еще в 2021 году. Тогда приняли временное решение – восстановить изношенный слой дорожного покрытия. Но мосту необходим капитальный ремонт, потому теперь ведется поиск подрядной организации, которая сможет заменить балочные пролетные строения правобережной эстакады, опорные части и другое.