В Уфе к 2025 году планируют отремонтировать Шакшинский мост

Согласно проекту, мост протяженностью 440 метров планируют отремонтировать, учитывая множество обращений, поступивших еще в 2021 году. Тогда приняли временное решение – восстановить изношенный слой дорожного покрытия. Но мосту необходим капитальный ремонт, потому теперь ведется поиск подрядной организации, которая сможет заменить балочные пролетные строения правобережной эстакады, опорные части и другое.