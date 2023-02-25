В Уфе встретили очередную группу участников СВО, прибывших в краткосрочный отпуск

Очередная группа участников специальной военной операции приехала в Башкортостан на краткосрочный отдых. Военнослужащих на Советской площади Уфы встречали родные и друзья. Они прибыли на специальном автобусе, который по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова был выделен для перевозки бойцов на отдых и обратно в зону СВО.
По прибытии в столицу республики мужчин с прошедшим Днем защитника Отечества поздравил советник руководителя региона Алик Камалетдинов. Бойцы будут в кругу своих родных и близких 10 дней, после чего вновь вернутся на передовую.