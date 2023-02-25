В Уфе в центре иппотерапии отпраздновали Масленицу

Проводили зиму блинами и плясками. В Уфе сразу в нескольких местах сегодня прошёл праздник Масленица. На площадке республиканского центра иппотерапии, помимо традиционных игр и конкурсов, подготовили конные номера.

Не только уфимцы пришли на праздник, пригласили также более ста жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые временно проживают сейчас на территории Башкортостана. В этом году региональному центру иппотерапии для детей-инвалидов исполняется 20 лет, Масленицу организация проводит уже в 15-й раз.