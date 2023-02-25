ВК «Урал» дома обыграл оренбургский «Нефтяник»

Волейбольный клуб «Урал» на домашней площадке в пяти сетах одержал победу над «Нефтяником» из Оренбурга. По итогу первой партии, которая завершилась в пользу уфимцев со счетом 25:12, казалось, что у «Урала» не возникнет серьёзных проблем. Однако гости взяли тяжёлый второй сет – 28:26, а третий на кураже забрали гораздо увереннее – 25:17.
Уфимцы, у которых перед этой игрой произошла смена главного тренера, заиграли в четвертой партии, в которой победили – 25:17. На тай-брейке «Урал» также был сильнее – 15:12. После этой победы уфимцы поднялись на шестое место в турнирной таблице Суперлиги, сравнявшись по количеству побед с «Белогорьем».