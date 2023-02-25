ВК «Урал» дома обыграл оренбургский «Нефтяник»

Знали, что «Оренбург» просто не отдаст. Приходилось настраиваться, мы сами упустили нить игры, а также в Красноярске партию, не надо её забывать. Там упустили победу, но самое главное, что сегодня взяли победу и два очка.

Владимир Шишкин, либеро ВК «Урал»