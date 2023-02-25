В Уфе прошли чемпионат и первенство по тхэквондо ГТФ

В нем приняли участие более 400 спортсменов от шести лет и старше. Победители соревнований отправятся защищать честь республики на чемпионат России.

Мастер спорта международного класса, победитель кубка мира Тимофей Мальцев на этих соревнованиях выступал в качестве судьи. Большой опыт за плечами спортсмена предоставляет возможность профессионально оценивать поединки юных тхэквондистов.

Конкуренция самая большая у нас в России, у меня опыт довольно большой, начинается с шести лет, уже 15-й год, поэтому да, было очень много соперников, много конкуренции. Тимофей Мальцев, судья соревнований

Риана Нигаматьянова мечтала стать гимнасткой, но уже три года неоднократно побеждает на соревнованиях по тхэквондо. На этом турнире спортсменка стала первой.

Я просто не сдаюсь и стараюсь бить в голову и в живот, и руками потом дорабатываю это. Риана Нигаматьянова, победительница соревнований в дисциплине «стоп-балл»

Чемпионат и первенство республики по тхэквондо ГТФ включил в себя сразу несколько дисциплин. Это разновидность поединков «стоп-балл», формальные комплексы хъенги, а также измерение силы удара и спецтехника.

Среди спортсменов есть очень знаменитые спортсмены не только Башкирии и России, но и мира. Участвуют у нас спортсмены международного класса, мастер спорта России по тхэквондо ГТФ и много КМС-ников – разрядников. Фагит Латипов, президент спортивной Федерации тхэквондо ГТФ Республики Башкортостан

В тяжелое наше время, прямо скажем, очень правильно делается, что проводятся такие турниры по всем видам спорта, которые не только физически закаляют, но и закаляют морально-нравственный дух, а в свое время моральный дух подразумевает то, что растут просто настоящие патриоты своей страны. Равиль Киреев, генерал-майор запаса УФСБ России по Республике Башкортостан

Без награды не остались даже самые юные тхэквондисты. Владиславу Аметову семь, за два года упорных тренировок спортсмен во втором раунде сумел превзойти соперника.

Я много усердно занимаюсь, и тут я получаю много-много силы и могу драться. Владислав Аметов, победитель соревнований в дисциплине «стоп-балл»