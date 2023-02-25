В Уфе мастер спорта международного класса Дмитрий Берестов провел мастер-класс по конкуру

Полезный опыт от мастера конкура. В Уфе побывал мастер спорта международного класса Дмитрий Берестов. Много лет назад он был рядовым участником соревнований на ипподроме «Акбузат». Спортсмен вернулся на башкирскую землю, чтобы передать свои знания юным всадникам.

Постоянно совершенствовать свое мастерство в конкуре особенно важно. Зрители видят только итоговый результат работы спортсмена и лошади. Однако конкур – довольно опасный вид спорта. Дмитрий Берестов обладает большим международным опытом. Как никто другой он понимает, как важно передавать знания о конкуре по всей стране.

Я считаю, что мы должны помогать, потому что регионы наши немножко обделены профессиональными всадниками и профессиональными тренерами. Дмитрий Берестов, мастер спорта международного класса по конкуру

Ольга Данилова болеет всей душой за конный спорт. Благодаря прославленной спортсменке ребята из Уфы и близлежащих районов имеют возможность учиться у лучших из лучших.

Я как профессиональный спортсмен и как тренер со стажем хочу сказать, что любому спортсмену нужен тренер всегда. И каждый спортсмен, и каждый тренер должен учиться, повышать свою квалификацию. Ольга Данилова, мастер спорта международного класса по конкуру

Повысить своё мастерство смогли спортсмены не только из Уфы. Александра приехала на мастер-класс Дмитрия Берестова из Магнитогорска.

Мне очень понравилось, потому что после каждых наших ошибок нам объясняли как их исправить. Я узнала, как исправлять мою посадку на галопе, как считать темпы. Александра Ялинская, участница мастер-класса