В Уфе мастер спорта международного класса Дмитрий Берестов провел мастер-класс по конкуру

Полезный опыт от мастера конкура. В Уфе побывал мастер спорта международного класса Дмитрий Берестов. Много лет назад он был рядовым участником соревнований на ипподроме «Акбузат». Спортсмен вернулся на башкирскую землю, чтобы передать свои знания юным всадникам.
Постоянно совершенствовать свое мастерство в конкуре особенно важно. Зрители видят только итоговый результат работы спортсмена и лошади. Однако конкур – довольно опасный вид спорта. Дмитрий Берестов обладает большим международным опытом. Как никто другой он понимает, как важно передавать знания о конкуре по всей стране.
Ольга Данилова болеет всей душой за конный спорт. Благодаря прославленной спортсменке ребята из Уфы и близлежащих районов имеют возможность учиться у лучших из лучших.
Повысить своё мастерство смогли спортсмены не только из Уфы. Александра приехала на мастер-класс Дмитрия Берестова из Магнитогорска.
Мастер-класс Дмитрия Берестова продолжался на протяжении трех дней. В заключение участников ожидал небольшой экзамен. Организаторы рассчитывают, что такие занятия будут проходить и в дальнейшем и ждут еще больше спортсменов.