Прокуратура Башкирии заинтересовалась делом о двойном убийстве и смертельном ДТП

В преступлении подозревают 22-летнего жителя Уфы. По версии следствия, из чувства ревности он нанес многочисленные ножевые ранения бывшей возлюбленной и ее новому другу, которые находились в салоне автомобиля. Девушка скончалась в медучреждении, а парень - на месте.