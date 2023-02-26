Прокуратура Башкирии заинтересовалась делом о двойном убийстве и смертельном ДТП

Прокуратура Башкирии заинтересовалась убийством 16-летней девушки и 20-летнего парня в селе Киргиз-Мияки Миякинского района Башкирии, которое произошло 24 февраля.

Фото №1 - Прокуратура Башкирии заинтересовалась делом о двойном убийстве и смертельном ДТП

В преступлении подозревают 22-летнего жителя Уфы. По версии следствия, из чувства ревности он нанес многочисленные ножевые ранения бывшей возлюбленной и ее новому другу, которые находились в салоне автомобиля. Девушка скончалась в медучреждении, а парень - на месте.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Миякинского района Рамиль Аскаров.

пресс-служба прокуратуры РБ

Подозреваемый скрылся с места преступления и пересел на свой автомобиль «ВАЗ 2114» В пути следования на автодороге Чишмы- Киргиз-Мияки он столкнулся с Lada Granta, водитель которого скончался в результате ДТП.

Сейчас с подозреваемый находится в больнице, с ним проводят работу следователи. Возбуждено уголовное дело.

Ход и результаты расследования взяты прокуратурой республики на контроль. Кроме того, по поручению прокуратуры республики прокуратурой Миякинского района проводится проверка профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

пресс-служба прокуратуры РБ
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