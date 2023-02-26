Александр Бастрыкин заинтересовался делом о двойном убийстве и смертельном ДТП в Башкирии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом о двойном убийстве и смертельной аварии в Миякинском Башкирии. Он поручил и. о. руководителя СУ СКР по РБ доложить о первоначальных результатах расследования и обстоятельствах происшествия.

Напомним, трагедия произошла 24 февраля в селе Киргиз-Мияки. На почве ревности 22-летний парень несколько раз ударил ножом свою 16-летнюю бывшую возлюбленную и ее нового 20-летнего друга. Потерпевшие скончались от полученных травм. После чего подозреваемый, уходя от погони на авто, лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем Lada Granta. Водитель второго автомобиля скончался.