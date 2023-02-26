Подруга погибшей в Башкирии школьницы рассказала, что убивший ее парень поднимал на нее руку

Подруга 16-летней девочки, погибшей накануне в Киргиз-Мияках, рассказала телеканалу РЕН-ТВ, как складывались ее отношения с бывшим возлюбленным, подозреваемым в расправе.
По ее словам, парень часто поднимал на нее руку, они кричали друг на друга и нередко ссорились. За пару дней до трагедии он ударил школьницу по лицу, а она скрывала это от родителей. Такие отношения продлились два года.
Молодой человек, убитый вместе с девушкой, был ее другом, между ними любовных отношений не было. Девочка хорошо училась и воспитывалась в благополучной семье.
Ранее мы рассказывали о произошедшей накануне трагедии. К расследованию дела подключилась прокуратура. Подробный доклад о ходе расследования будет представлен председателю СК РФ Александру Бастрыкину.