Жительнице Башкирии потребовалась помощь экстренных служб, чтобы снять кольцо с пальца

Чтобы снять кольцо с пальца, жительнице Башкирии потребовалась помощь экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Инцидент произошел в Дюртюлях. 50-летняя женщина обратилась в экстренные службы и попросила помочь снять кольцо с пальца, так как сделать это самостоятельно ей не удалось.

Специалисты перекусили кольцо плоскогубцами и освободили палец. Они советуют гражданам, оказавшимся в столь затруднительной ситуации, попытаться аккуратно снять кольцо при помощи капроновой нити, масла или мыла.