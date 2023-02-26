В Башкирии группа туристов застряла на реке Зилим

В ночь на 26 февраля была организована спасательная операция туристов, застрявших на реке Зилим. Восемь мужчин на снегоходах застряли недалеко от деревни Кузнецовка.

По информации пресс-службы МЧС, На место происшествия выехали 10 спасателей на пяти единицах техники. Выяснилось, что туристы попытались пересечь реку, но один из снегоходов провалился под лед и застрял.