В деревне Башкирии при пожаре погиб мужчина

В деревне Русское Ильчикеево Салаватского района произошел пожар. На пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании дома.
По информации МЧС по Башкирии, на место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали огонь. Выяснилось, что еще до прибытия спасателей из горящего дома соседи спасли мужчину 1981 года рождения.
К сожалению, хозяин сгоревшего дома скончался позднее в больнице. По предварительной версии специалистов, пожар возник из-за неосторожности при курении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.