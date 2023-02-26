В деревне Башкирии при пожаре погиб мужчина

В деревне Русское Ильчикеево Салаватского района произошел пожар. На пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании дома.

По информации МЧС по Башкирии, на место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали огонь. Выяснилось, что еще до прибытия спасателей из горящего дома соседи спасли мужчину 1981 года рождения.