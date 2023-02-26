В деревне Башкирии при пожаре погиб мужчина

В деревне Русское Ильчикеево Салаватского района произошел пожар. На пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании дома. 

Фото №1 - В деревне Башкирии при пожаре погиб мужчина

По информации МЧС по Башкирии, на место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали огонь. Выяснилось, что еще до прибытия спасателей из горящего дома соседи спасли мужчину 1981 года рождения.

К сожалению, хозяин сгоревшего дома скончался позднее в больнице. По предварительной версии специалистов, пожар возник из-за неосторожности при курении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

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