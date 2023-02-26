Эксперты о задачах, поставленных Путиным в послании: «Пойдет колоссальный сдвиг»

Текст послания Владимира Путина к Федеральному собранию до сих пор продолжают обсуждать и разбирать на цитаты. Глава Башкортостана, который не в первый раз присутствовал на церемонии, отметил значимость выступления не только для страны, но и для всего мира.
По словам Радия Хабирова, значительную часть речи Президента участники слушали стоя, что говорит о важности услышанной информации и поддержке Владимира Путина. Радий Хабиров отметил необходимость мер, которые были приняты по отношению к военнослужащим – это и обязательные отпуска, и создаваемый для их поддержки фонд помощи. Также глава республики рассказал о больших задачах, поставленных в сфере развития экономики.
По словам экспертов, перемены затронут все сферы жизни и каждого жителя страны. Ветераны опять же приветствуют слова Владимира Путина, который поручил давать бойцам регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу. Поддержку нашла и инициатива создать в регионах Фонды помощи военным и их родственникам.
Говоря о выступлении в части образования, эксперты выделяют несколько аспектов. В послании прозвучала мысль о необходимости приблизить науку к реальному сектору экономики. Особо Президент остановился на теме технологического и культурного суверенитета, а также качественно нового подхода к обучению.