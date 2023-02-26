Эксперты о задачах, поставленных Путиным в послании: «Пойдет колоссальный сдвиг»

Это, действительно, одна из наиболее важных задач для глав регионов. В части промышленности наша задача – не просто выдержать этот период, а обеспечить дальнейшее развитие нашей страны. То есть мы должны прорываться и делать очевидное движение вперёд. Мы давно ждали решения по промышленной ипотеке. Президент её уже объявил, деньги поступают. Источник финансирования – бюджет России. Будем двигаться дальше. Особая норма, которая касается всех нас, – это решение президента о приостановлении участия в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это важная история. Если нас всё время пытаются шельмовать, то наша страна должна задуматься о своей безопасности. Мы одна большая страна, единый народ. И мы, конечно, победим!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан