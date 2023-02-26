Эксперты о задачах, поставленных Путиным в послании: «Пойдет колоссальный сдвиг»

Текст послания Владимира Путина к Федеральному собранию до сих пор продолжают обсуждать и разбирать на цитаты. Глава Башкортостана, который не в первый раз присутствовал на церемонии, отметил значимость выступления не только для страны, но и для всего мира.

По словам Радия Хабирова, значительную часть речи Президента участники слушали стоя, что говорит о важности услышанной информации и поддержке Владимира Путина. Радий Хабиров отметил необходимость мер, которые были приняты по отношению к военнослужащим – это и обязательные отпуска, и создаваемый для их поддержки фонд помощи. Также глава республики рассказал о больших задачах, поставленных в сфере развития экономики.

Это, действительно, одна из наиболее важных задач для глав регионов. В части промышленности наша задача – не просто выдержать этот период, а обеспечить дальнейшее развитие нашей страны. То есть мы должны прорываться и делать очевидное движение вперёд. Мы давно ждали решения по промышленной ипотеке. Президент её уже объявил, деньги поступают. Источник финансирования – бюджет России. Будем двигаться дальше. Особая норма, которая касается всех нас, – это решение президента о приостановлении участия в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это важная история. Если нас всё время пытаются шельмовать, то наша страна должна задуматься о своей безопасности. Мы одна большая страна, единый народ. И мы, конечно, победим!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По словам экспертов, перемены затронут все сферы жизни и каждого жителя страны. Ветераны опять же  приветствуют слова Владимира Путина, который поручил давать бойцам регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу. Поддержку нашла и инициатива создать в регионах Фонды помощи военным и их родственникам.

Это изменит ту волокиту, с которой мы сталкиваемся сейчас. Пойдет колоссальный сдвиг. Это поддержка, от этого зависит и патриотический настрой в том числе.

Альфит Нигаматьянов, председатель Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий

Многие подразделения уже пользуются отпусками. Теперь будет более масштабный поток. Все наши ребята отдохнут от боевой работы в кругу семьи.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с военнослужащими

Сегодня мы должны выступать за то, чтобы идти до победного конца и, соответственно, чтобы те требования, которые поставил нашим противникам наш верховный главнокомандующий, были бы выполнены.

Рустем Клупов, Герой России

Говоря о выступлении в части образования, эксперты выделяют несколько аспектов. В послании прозвучала мысль о необходимости приблизить науку к реальному сектору экономики. Особо Президент остановился на теме технологического и культурного суверенитета, а также качественно нового подхода к обучению.

Мы должны готовить реальных специалистов. В нашей республике чуть проще, потому что многие программы уже реализуются в рамках масштабных проектов.

Салават Сагитов, ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы
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