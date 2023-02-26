Торжественное собрание и памятные мероприятия: как в Башкирии отметили 23 Февраля

Этот по-настоящему всенародный праздник объединяет многовековую историю нашей страны и подвиги сегодняшних её защитников. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину. И благодарим всех, кто с оружием в руках защищает её рубежи. В соответствии с Указом Президента о частичной мобилизации тысячи наших парней отправились выполнять свой воинский долг. Это была очень непростая история, поскольку все они люди мирных профессий: учителя, аграрии, инженеры, водители, механизаторы. Но каждый раз, провожая их и видя, с каким достоинством наши земляки идут выполнять свой воинский долг, нас переполняла гордость за них и огромное к ним уважение. На фронт ушли также руководители, депутаты разных уровней, госслужащие.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан