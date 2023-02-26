Торжественное собрание и памятные мероприятия: как в Башкирии отметили 23 Февраля

На сегодняшний день более 300 военнослужащих из Башкортостана с начала спецоперации награждены орденами и медалями. Республика гордится именами бойцов, совершивших подвиги. Радий Хабиров во время торжественного собрания, посвящённого 23 Февраля, также удостоил госнаград не только участников СВО, но и представителей гражданский сфер. Одних – за спасённые жизни и мужество, других – за вклад в развитие региона.
В большом зале уфимского Конгресс-холла «Торатау» – уважаемые ветераны, герои России, участники специальной военной операции, члены их семей и родственники погибших солдат. Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, началось с выноса главных государственных символов. Сразу после этого на сцену вышел Глава Башкортостана.
Военнослужащие из Башкортостана постоянно получают высокую оценку от высшего командования. Отвагу и героизм во время сражений проявляют и бойцы башкирских добровольческих отрядов.
Участники торжественного собрания почтили светлую память павших героев минутой молчания. Глава республики выразил благодарность семьям погибших и сказал, что республика поможет поставить на ноги детей военнослужащих. Во время церемонии состоялось и вручение наград. Орденом Генерала Шаймуратова удостоили рядового в отставке батальона Доставалова с позывным «Бабай», который неоднократно проявлял мужество в зоне СВО, но по достижении предельного возраста уволен в запас.
Радий Хабиров также передал родным и близким трех военнослужащих орден Генерала Шаймуратова посмертно. Наградой были удостоены участники СВО Линар Гарипов, Олег Ташматов, Ирмак Карагужин. За одной из них вышел 13-летний сын погибшего бойца.
Родным тех, кто погиб, защищая нашу страну, награды вручали накануне Дня защитника Отечества и в колонном зале республики. Глава региона отметил бойцов добровольческих батальонов, мобилизованных и группу медработников. Чествовали также представителей других профессий.
Совершать подвиги можно не только с автоматом в руках. Спустя годы заслуженная награда нашла пилотов и командира экипажа воздушного судна Ту-154М авиакомпании «ЮТэйр». В феврале 2011 года летчики отправились эвакуировать российских и башкирских студентов из Каира, где на тот момент шло народное восстание.
Такие люди – пример для подрастающего поколения. Говоря о патриотическом воспитании молодёжи, Радий Хабиров напомнил о той работе, которая ведется в республике. В Башкортостане открыт парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Совместно с Министерством обороны решено создать в регионе ещё три филиала парка. Радий Хабиров подчеркнул, что наши дети должны знать историю страны, обучаться военному делу, становиться настоящими патриотами.
Несмотря на мрачные прогнозы недругов, Россия не только держит удар, но и крепнет, идет вперед, отметил Радий Хабиров. Республика при этом также не остановила темпов своего развития.
Во всех тяжелых испытаниях народ проявлял мужество и плечом к плечу вставал на защиту Отечества. Так было, есть и будет всегда, сказал глава региона.