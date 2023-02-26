80 лет со дня гибели генерала Шаймуратова: в Башкирии и ЛНР почтили память легендарного комдива

23 февраля считается днем гибели Минигали Шаймуратова. Легендарный комдив погиб ровно 80 лет назад. Память о генерале почтили не только в республике, но и далеко за ее пределами. Строгий взгляд, командирская папаха и полевая гимнастерка – таким Герой России запечатлён не только на фотографиях. Его образ и имя увековечивают в памятниках, фильмах, школах. Даже после смерти комдив по-прежнему ведет воинов к победе.

Спустя 80 лет после смерти Минигали Шаймуратова на месте его гибели уже потомки героя отдают дань памяти башкирским кавалеристам. Вместе со своим командиром вечный покой на Донбассе обрели павшие смертью храбрых боевые товарищи генерала.

Для меня это важно тем, что мы должны сохранить историю для наших потомков, для молодежи. И если они будут чтить наших предков, значит, за ними будущее, они будут чтить свою Родину. Зинаида Надён, депутат Народного совета ЛНР

Генерал Шаймуратов уже давно стал больше, чем просто национальным башкирским героем. Одним из мест проведения памятного мероприятия, посвященного комдиву 112-й Башкавдивизии, стала школа в городе Петровское Луганской Народной Республики. Учебное заведение, которое, кстати, носит имя Минигали Шаймуратова, капитально отремонтировали в прошлом году по поручению Радия Хабирова.

Мы с большим уважением к башкирам относимся за то, что они столько сделали, школу нашу обновили. Иван Ходосов, житель г. Петровское /ЛНР/

Ни один киносценарист не написал бы такую жизнь – боевую, приключенческую и одновременно настолько трагическую. Столько Героев Советского Союза, как в дивизии генерала Шаймуратова, было всего в двух воинских подразделениях на всю армию СССР. Эти всадники наводили ужас на фашистов. Шаймуратов мог бы остаться в живых, если бы отступил вместе с группой, ушедшей спасать знамя дивизии. Но он предпочел принять последний бой вместе со своими бойцами.

Так сложилась историческая судьба – генерал Шаймуратов погиб 23 февраля. Сегодня 80 лет со дня его гибели. Конечно, мы сегодня тоже отдаем дать его памяти. Это очень объединяющая фигура, человек, на которого мы равняемся. Глядя на него, в нас формируются нравственные принципы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Его путь домой оказался небыстрым. 600 тысяч подписей, письма, обращения и решение Радия Хабирова с папкой ехать в Кремль – запоздавшее звание Героя России Минигали Шаймуратову возвращали всем миром. И вот спустя восемь десятилетий генерал-майор снова среди своих соотечественников.

Мемориальный комплекс, посвященный национальному герою Башкортостана, возвели в самом сердце Уфы, на Советской площади. К слову, именно с этого места в сороковых годах уходила на фронт легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. И вот спустя восемь десятилетий предводитель самого титулованного подразделения Советской армии вновь на коне, словно рвется в очередную кавалерийскую атаку.

Вперед к победе сегодня рвутся и потомки легендарного командира. Названный в его честь батальон выполняет те же задачи.

Здесь история повторяется. В этих краях наша Башкавдивизия наступала. И мы практически полностью повторяем этот путь. Позывной «Лис»

Дело генерала живет не только на линии соприкосновения. По всей республике в школах открываются шаймуратовские классы. С юных лет детям прививают чувство патриотизма и любви к Родине, они углубленно изучают историю. И им есть на кого равняться.

Настроение праздничное, радостное, что все-таки помнят о генерале. Это имеет большое воспитательное значение для молодежи. Открытие памятника – большое событие для республики. Ирик Шаймуратов, родственник Минигали Шаймуратова

Почтили память генерал-майора и в селе Билялово Баймакского района. Здесь в честь солдат Башкавдивизии провели конный парад. Участие в марше приняли лучшие всадники со всей республики. Самыми зрелищными стали соревнования по джигитовке. Навыки, которые раньше использовали в бою, сегодня демонстрируют как спортивные трюки. Удержаться в седле удалось не всем, но победителей ждала заслуженная награда.