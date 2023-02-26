Концерт и праздничный обед: как участники СВО из Башкирии отметили 23 Февраля

Там, где погиб генерал Шаймуратов, сейчас ведутся новые бои. Донбасс защищают новые герои, на подмогу которым республика регулярно отправляет гумконвои. Очередной из них привез военнослужащим из Башкортостана не только спецтехнику и внедорожники. В зону проведения СВО приехали башкирские рестораторы и артисты, которые организовали для бойцов праздничный концерт в честь Дня защитников Отечества.

Вместо солдатского сухпайка и уже привычной тушенки с макаронами – полноценный горячий обед из трех блюд. Чтобы накормить башкирских военнослужащих на передовой, рестораторы из Уфы привезли более двух тонн продуктов.

Мы накормим тысячу человек. Мы готовы дать горячую лапшу с курицей, говядину с овощным рагу, и у нас будет безумно вкусный плов. Наталья Чибрикина, председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан

Гуманитарные колонны из Башкортостана приезжают на Донбасс регулярно. Своих земляков поддерживают и муниципалитеты, чьи руководители порой самостоятельно доезжают до позиций.

Данный гуманитарный конвой по поручению Радия Хабирова мы организовали для двух батальонов имени Шаймуратова и Доставалова. Основное – это, конечно же, техника, потому что техника имеет свойство ломаться. И поэтому мы постоянно привозим новую. Башнефтегеофизика в этот раз нас тоже очень выручила. Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Башкирским батальонам привезли ещё три бронированных «Урала». Машины не только высокой проходимости, но и многофункциональны. Они предназначены для использования в условиях реального боя и для эвакуации раненых. При модернизации спецтехники учитывались пожелания самих бойцов, которые приезжали домой в отпуск и присутствовали при процессе создания бронемашин. Оттого и результат однополчане оценили сразу.

Бронирование выполнено очень грамотно. Сразу видно, что его бронировали люди знающие. Двойное остекление, толстый и крепкий металл. При попадании снаряда осколки разлетятся в другую сторону. Позывной «Лесник»

Легковые внедорожники – «буханки», «Патриоты», «Нивы» – не менее необходимая техника для военнослужащих. От мобильности личного состава зависит успешное выполнение боевых задач. В основном технику привозят уже с небольшим пробегом, но на этот раз были машины и прямо с салона.

Это огромный плюс, на ремонт затрат уже будет меньше. Плюс у нее большая проходимость, то есть то, что нам необходимо там, где мы находимся. Большое спасибо Союзу морпехов за предоставленную «Ниву». Позывной «Макар»

По просьбам бойцов прислали дизель-генераторы, тепловизоры, антидронные ружья и другое спецоборудование. Списки формируются регулярно. На исполнение, как правило, уходит несколько дней.

При направлении этого ружья на коптер, на БПЛА противника он считывает его частоты и высасывает из него энергию. После этого, соответственно, квадрокоптер противника приземляется. Позывной «Зверь», командир батальона им. Героя России Александра Доставалова

Башкортостан отправляет своим батальонам на Донбасс не только противодронные ружья, но и, собственно, сами беспилотные летательные аппараты. Эта техника позволяет, как их здесь ещё называют – орнитологам, управлять этими «птичками», выявлять позиции противника, корректировать минометный и артиллерийский огонь, тем самым сохраняя жизни нашим бойцам и нанося урон противнику.

Не только материальная, но и моральная поддержка важна для бойцов. С каждым гумконвоем в зону СВО привозят сотни писем от детей республики, которые подбадривают своих защитников. На этот раз школьники поздравили военнослужащих с 23 Февраля. А артисты Башкортостана организовали праздничный концерт.

Я надеюсь, что то, что я делаю, мои песни всё-таки ребят поддерживают, мотивируют. Мне очень приятно, когда звонят с позиций, и ребята спрашивают: «Рамиль, когда приедешь?» Придёт время, когда меня призовут в ряды Вооруженных сил, я поменяю гитару на автомат и пойду защищать Родину. Ради наших детей, ради наших семей, ради будущего. Рамиль Бадамшин, заслуженный артист Республики Башкортостан