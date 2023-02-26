Концерт и праздничный обед: как участники СВО из Башкирии отметили 23 Февраля

Там, где погиб генерал Шаймуратов, сейчас ведутся новые бои. Донбасс защищают новые герои, на подмогу которым республика регулярно отправляет гумконвои. Очередной из них привез военнослужащим из Башкортостана не только спецтехнику и внедорожники. В зону проведения СВО приехали башкирские рестораторы и артисты, которые организовали для бойцов праздничный концерт в честь Дня защитников Отечества.
Вместо солдатского сухпайка и уже привычной тушенки с макаронами – полноценный горячий обед из трех блюд. Чтобы накормить башкирских военнослужащих на передовой, рестораторы из Уфы привезли более двух тонн продуктов.
Гуманитарные колонны из Башкортостана приезжают на Донбасс регулярно. Своих земляков поддерживают и муниципалитеты, чьи руководители порой самостоятельно доезжают до позиций.
Башкирским батальонам привезли ещё три бронированных «Урала». Машины не только высокой проходимости, но и многофункциональны. Они предназначены для использования в условиях реального боя и для эвакуации раненых. При модернизации спецтехники учитывались пожелания самих бойцов, которые приезжали домой в отпуск и присутствовали при процессе создания бронемашин. Оттого и результат однополчане оценили сразу.
Легковые внедорожники – «буханки», «Патриоты», «Нивы» – не менее необходимая техника для военнослужащих. От мобильности личного состава зависит успешное выполнение боевых задач. В основном технику привозят уже с небольшим пробегом, но на этот раз были машины и прямо с салона.
По просьбам бойцов прислали дизель-генераторы, тепловизоры, антидронные ружья и другое спецоборудование. Списки формируются регулярно. На исполнение, как правило, уходит несколько дней.
Башкортостан отправляет своим батальонам на Донбасс не только противодронные ружья, но и, собственно, сами беспилотные летательные аппараты. Эта техника позволяет, как их здесь ещё называют – орнитологам, управлять этими «птичками», выявлять позиции противника, корректировать минометный и артиллерийский огонь, тем самым сохраняя жизни нашим бойцам и нанося урон противнику.
Не только материальная, но и моральная поддержка важна для бойцов. С каждым гумконвоем в зону СВО привозят сотни писем от детей республики, которые подбадривают своих защитников. На этот раз школьники поздравили военнослужащих с 23 Февраля. А артисты Башкортостана организовали праздничный концерт.
Зарубежные звёзды тоже часто приезжают на Украину. Их пропаганда нередко использует кумиров миллионов как своеобразное оружие в информационной войне. Одним из таких, например, стал и универсальный солдат Жан-Клод Ван Дамм. Выросшие в том числе и на фильмах голливудской звезды башкирские бойцы пригласили актёра на Донбасс, чтобы показать ему «Аллею ангелов», которая возникла после обстрелов мирных городов вооруженными формированиями Украины.