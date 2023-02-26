Блины и хороводы: как в Башкирии провожали Масленицу

Сегодня последний день масленичной недели. Проводы зимы в республике отметили с размахом, в районах и городах прошли праздничные гуляния с традиционными играми, песнями и хороводами.

С таким аккомпанементом не до посиделок. Если кто и боится набрать во время Масленицы лишние калории, то здесь от них можно легко избавиться. Хоровод растёт с каждой минутой. Народные гуляния – такая же неотъемлемая часть праздника, как и блины, которые у каждой хозяйки разные.

Последний день масленичной недели – Прощеное воскресенье. Принято извиняться перед близкими, кого обидели словом или поступком. Праздник должен объединять.

Масленицу праздновали ещё до крещения Руси. Таким образом наши предки прогоняли зиму и приветствовали весну. В Иглинском районе в этом году Масленицу решили отпраздновать с размахом и вспомнить старинные забавы: городки, тягание гири, метание подков.