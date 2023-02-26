«Салават Юлаев» завершил регулярку победой над «Металлургом»

36 сэйвов Ежова и буллит Данила Башкирова помогли «Салавату Юлаеву» победить в Магнитогорске и обеспечить себе преимущество своего льда в первом раунде плей-офф. Матчем с «Металлургом» уфимцы завершили регулярный чемпионат.
В первом периоде обе команды строго действовали в обороне и ни разу не нарушили правил. 0:0 после 20 минут игры. Счет открыли хозяева. Отличился Семён Кошелев. Позже юлаевцы не воспользовались четырьмя минутами большинства, но сравняли в равных составах стараниями Алалыкина, Хмелевского и Пустозёрова.
В овертайме победителя выявить не удалось. Всё решилось в серии буллитов – попытка Данила Башкирова стала единственной реализованной и победной. 2:1, и «Салават» зарабатывает два очка. Плей-офф на Востоке стартует 1 марта сериями «Ак Барс» – «Нефтехимик» и «Салават Юлаев» – «Адмирал».