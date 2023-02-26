ФК «Уфа» возобновил футбольный сезон

Напомним, генеральным партнером команды стала букмекерская компания LEON. Об этом было объявлено накануне на пресс-конференции на уфимском стадионе «Нефтяник». Договор включает в себя большое количество опций. Логотип букмекера появится на игровой форме и будет интегрирован в брендинг домашнего стадиона клуба. Также новый спонсор планирует реализовывать свои активации на домашних матчах, чтобы поход на футбол для болельщиков становился интереснее.