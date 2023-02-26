Жителю Уфы, подозреваемому в убийстве двух человек и смертельном ДТП, грозит пожизненный срок

24 февраля в Киргиз-Мияках Миякинского района Башкирии 22-летний уфимец на почве ревности, используя в качестве оружия нож и молоток, убил бывшую 16-летнюю девушку, ее 20-летнего друга, а также устроил смертельное ДТП, в результате которого погиб другой водитель.

Сев за руль, подозреваемый вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Lada Granta. 61-летний мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте, а его пассажир получил травмы. Сам подозреваемый также сильно пострадал и был госпитализирован.

На данный момент возбуждены два уголовных дела, одно из которых, по двойному убийству, взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СУ СК по Башкирии доложить об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Также к расследованию подключилась прокуратура.

Как сообщает телеканал "Россия24 - Башкортостан", парню грозит пожизненное лишение свободы.