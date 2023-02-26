В зоне проведения СВО погиб Инсаф Шамигулов из Уфы

В зоне проведения СВО погиб житель Демского района Уфы Инсаф Шамигулов. 26 февраля мужчину похоронили в его родной деревне Старомусятово Бурзянского района, сообщил глава администрации района Антон Тарасов.
В 2018-2019 годах погибший военнослужащий проходил срочную службу в составе Тихоокеанского военно-морского флота во Владивостоке. В августе 2022 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО, где служил в должности командира отделения.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким Инсафа Шамигулова