В зоне проведения СВО погиб Инсаф Шамигулов из Уфы

В зоне проведения СВО погиб житель Демского района Уфы Инсаф Шамигулов. 26 февраля мужчину похоронили в его родной деревне Старомусятово Бурзянского района, сообщил глава администрации района Антон Тарасов.

Фото №1 - В зоне проведения СВО погиб Инсаф Шамигулов из Уфы

В 2018-2019 годах погибший военнослужащий проходил срочную службу в составе Тихоокеанского военно-морского флота во Владивостоке. В августе 2022 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО, где служил в должности командира отделения.

Со слов сослуживцев: «погиб как настоящий командир, прикрыл свою группу при перестрелке рядом селом Кирилловка Волноваховского района Донецкой области». Инсаф Тагирович был отзывчивым, веселым, доброжелательным, готовым прийти на помощь в любую минуту, надежным и верным своему слову.

Антон Тарасов, глава администрации Демского района Уфы

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким Инсафа Шамигулова

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