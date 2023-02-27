Школьница из Башкирии отправилась в тюрьму за попытку сбыть крупную партию наркотиков

В Кумертау школьница отправилась в тюрьму за попытку сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Кумертауского межрайонного суда.
Девушка, являясь потребителем наркотических веществ, нашла в интернете объявление о работе наркокурьером-закладчиком. Она связалась с «работодателем» и согласилась забрать крупную партию запрещенных веществ в установленном месте. Школьница должна была расфасовать ее на мелкие дозы и распространять при помощи тайников «закладок».
В итоге, в назначенный день девушка забрала в тайнике 56,5 граммов запрещенного вещества и расфасовала его на 15 доз и с января по март 2022 года «раскидала» их по городу. «Закладки» она фотографировала на телефон и таким образом отчитывалась перед «работодателем». При задержании у школьницы нашли с собой пакетик с наркотическим веществом весом более 10 граммов.
Свою вину девушка признала. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.